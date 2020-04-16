14 gün tat ve koku alamadım

CİĞERİME İĞNELER BATTI

“12 Mart’ta eşim Işıl Topel, oğlumuzu hastaneye götürdü. Orada sürekli öksüren birisini gördüğünü ve tedirgin olduğunu söyledi. Eşimin virüsü hastanede kaptığını düşünüyoruz. Ertesi gün eşimde her zamanki gibi sinüzit sandığımız boğazda gıcık, balgam, üşüme, titreme gibi şikâyetler oldu. 18 Mart’ta benim de boğazımda gıcıklanma başladı. Nezle olduğumu sandım. Gece yatmadan önce üşüme ve yoğun bir titreme hissettim. İki gün sonra ateşim çıktı. Daha sonra çocuklarımı kendimden uzak tutmak için ayrı bir odada kaldım. 6 gün boyunca çocuklarımdan ayrı zamanlarda yemek yedim. Onlar da kendi odalarında zaman geçirdi. 24 Mart’ta akciğerimde iğne batması gibi bir şey hissettim. Hastaneye başvurduk. İkimizin de tomografi filmleri çekildi. Tahliller yapıldı. Tomografi ve kan tahlili sonuçlarımıza göre bizi hastaneye yatırdılar.

29 MART’TA POZİTİF ÇIKTI

Daha sonra koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar gelmeden koronavirüs tedavisine başladılar. Eşimle ayrı odalarda tedavi görmeye başladık. Hastanede yoğunluk olunca aynı odada tedavi görmeye başladık. 29 Mart’ta sonuçlarım pozitif çıktı. Eşiminki negatif çıkınca onu taburcu ettiler. Ben hastanede kalmaya devam ettim. Nefesim hep açık olduğu için beni yoğun bakım odasına almadılar. Tat ve koku alamıyordum. Hastanedeki tedavim 14 gün sürdü. Taburcu olmadan önce kan değerlerimi kontrol ettiler. Evime geldiğimden beri bulaş riskinden dolayı çocuklarımdan uzak duruyorum. Onlarla aramda her zaman bir buçuk metre mesafe oluyor.

EN ETKİLİ İLAÇ: MORAL

“İnsanlara tavsiyem bağışıklık sistemini güçlü tutsunlar. Hastanede doktorların verdiği ilaçların dışında başka bir ilaç daha var; o da moral. Ben hastanedeyken bana gelen destek mesajları müthiş bir moral ve motivasyon yarattı. İnsanlara tavsiyem onlar da hasta olan yakınlarına moral ve motivasyon versin. Ayrıca herkes temastan kaçınsın. Evinde otursun. Bu virüsün insanın doğaya aşırı müdahalesi ve iklim değişikliğinin sonucu ortaya çıktığını düşünüyorum. İnsanlar, eve kapandığı bu dönemde kendi yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlarını düşünsün.”