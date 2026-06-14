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14 Eylül’de ders başı

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#Eğitim Takvimi#Öğretmen Mesleki Çalışmaları#Uyum Eğitimi
14 Eylül’de ders başı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderilen genelgede, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri, öğrencilerin uyum süreçleri, ara tatiller ve eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

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Buna göre öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında mesleki çalışmalarına 1 Eylül Salı günü başlayacak. Öğrenciler için ders zili ise 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem 22 Ocak’ta sona erecek.

UYUM EĞİTİMLERİ 7 EYLÜL’DE

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumlarını desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Birinci dönemin ardından yarıyıl tatili 25 Ocak- 5 Şubat arasında olacak. 8 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran’da tamamlanacak.                                                  

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#Eğitim Takvimi#Öğretmen Mesleki Çalışmaları#Uyum Eğitimi

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