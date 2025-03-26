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14 darbeye tahrik kılıfı

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#Elena Samsanova#Atila Sarıhan#ESKİŞEHİR
14 darbeye tahrik kılıfı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Eşi Elena Samsanova’yı 14 bıçak darbesiyle öldüren Atila Sarıhan, “Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir” dedi. Sarıhan ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada, haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ESKİŞEHİR Tepebaşı’da 2023 Mart’ında, 2 yıllık evli Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova’yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Yakalanan Atila Sarıhan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, Sarıhan’ın eşini 8’i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirtilerek, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı.

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‘SALDIRIYA UĞRAYAN BENİM’

Duruşmada son savunmasını yapan Sarıhan, “Böyle olmasını istemiyordum. İddianamedeki hiçbir şey doğru değil. Ben eşimi çok seviyordum. Yurtdışına çok gidip geliyordu. Yurtdışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman konuştuk ve ‘Kalacağım’ dedi. Davayı geri çekmiştik. Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatımı talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Atila Sarıhan’a ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü.

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#Elena Samsanova#Atila Sarıhan#ESKİŞEHİR

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