14 bin kilometre yol yaptılar... Beyaz Kıta’ya bilim seferi

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk bilim ekibi, Antarktika’ya vardı. İstanbul’dan hareket eden 25 kişilik ekip, Brezilya ve Şili üzerinden yaklaşık 14 bin kilometrelik rota izleyerek 5 gün süren yolculuk sonunda King George Adası’na ulaştı. 103 enlem güneye uzanan bu yolculuk, Antarktika koşullarına uyum sürecinin de ilk adımı olmuş oldu.

DÜNYANIN SONUNA YOLCULUK

‘Fin del Mundo’ yani dünyanın sonu olarak adlandırılan Antarktika’ya geçişin son kapısı konumundaki Punta Arenas’tan uçuşların Antarktika’daki hava koşulları sebebiyle iptal edilmesi sonrası bilim ekibi, şehirde 3 gün beklemek zorunda kaldı. Biliminsanları, uçuşların tekrar başlamasıyla tarifesiz bir uçak ile King George Adası’ndaki Teniente Marsh Havalimanı’na indi ve ada açıklarında demirli Sola isimli gemiye geçiş yaparak gemi seferine başladı. Türk bilim ekibi, gemiyle önce Dismal Adası’na, ardından Türkiye’nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası’na geçmeyi planlıyor. “Bilim ve Barış Kıtası” olarak anılan Antarktika’da görev yapacak ekip; yaşam bilimleri, fiziki bilimler, yerbilimleri ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerde 14 ayrı bilimsel projeyi hayata geçirecek.

Haberin Devamı





10 YILDA 200 TÜRK BİLİMİNSANI GİTTİ

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika’ya 12. seferini gerçekleştirdiğini ve ilk kez bu kadar güneşli bir hava ile karşılaştığını söyleyerek, “İklim değişikliğinin kritik bir sürece girdiği bu dönemde Türkiye, bu yıl 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni icra ediyor. 10 yılda 200’ün üzerinde Türk biliminsanı Antarktika’da çalışmalar yaparak değişen iklimin hangi noktadan nereye doğru ilerlediğine mercek tutuyor” dedi.

Haberin Devamı

GEZEGENİN KARA KUTUSU

Penguenler başta olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Antarktika; buzulları, coğrafi yapısı ve yeraltı kaynaklarıyla gezegenin kara kutusu olarak adlandırılıyor.