14 bin 605 esere erişim

Türk Tarih Kurumu, kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928 yılından önce yayımlanan 14 bin 605 eseri dijital erişime açtı. Dijital erişimde; 1915 basımı ‘Köprülüler’ ve 1912 basımı ‘Devlet-i Osmaniye’nin Tarih-i Islahatı’ gibi eserler yer alıyor. Eserlere ‘t.co/trHw5oJkn5?amp=1’ web adresinden ulaşılabiliyor.



ALTI KİTAP BASILDI



Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler kapsamında tüm kitap satış mağazalarını da kapatan TTK, okuyuculara ulaşmak için alternatif yollar da geliştirdi. E-mağazanın daha aktif kullanılması için altyapı geliştirme çalışmaları yapıldı. TTK’nın tüm yayınları e-mağazadan satışa sunuldu.



TTK, son olarak tarihin çeşitli alanlarından kapsamlı araştırma ve incelemelerden oluşan altı kitap da bastı. Dört yeni kitap ile iki tıpkı basım eser geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Bedrettin Tuncel’in ‘Atatürk ve 30 Ağustos Zaferi’nin İlk Kutlanışı’ adlı kitabı ile İsenbike Togan, Gülnur Kara ve Cahide Baysal’ın birlikte yazdığı ‘Çin Kaynaklarında Türkler Eski Tang Tarihi’ isimli eserler yeni baskılarıyla raflardaki yerini aldı. Hidayet Kara’nın ‘Sultan II. Abdülhamid Dönemi Kara Ordusu’, Refik Turan’ın ‘Türkiye Selçuklularında Hükümet’, Ali Ertuğrul ve Fırat Yaşa tarafından hazırlanan ‘Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumu ve Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları’ serisinin Mustafa Büyük tarafından hazırlanan 11. cildi ise okurla ilk defa buluştu.