14 aylık bebek ve babası komşuları tarafından darbedilmişti: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı.

Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

SERBEST KALAN KOMŞU KONUŞTU

Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

‘FRENE BASTIM, ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAK’

Muhammet Baca ile İkra bebek, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlk görüntüde Muhammet Baca’nın, husumetli olduğu komşusu Servet Ergin ile yolda karşılaştıktan sonra eve gelip, eşine olayı anlattığı, Baca evine tek başına girerken, İkra bebeğin yerde oturan annesi Bilge Baca’nın kucağında olduğu görüldü. Baca’nın burada Servet Ergin ile yolda karşılaştığını söyleyerek, “Arabayla geçerken 'Ne oldu lan' diyor. Frene bastım. Çocuğun yüzüne bak ya” dediği, eşinin de “Ne var çocuğun yüzünde” diyerek panikle yanıt verdiği duyuldu.

JANDARMA GÜÇLÜKLE AYIRDI

Baca'nın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunduğu anların da yer aldığı görüntülerde, 3 kardeş olan Ergin kardeşlerden Diyar Ergin’in jandarma geldikten sonra evinden sokağa indiği, jandarma ile konuşan Baca’nın yanına gidip yumruk attığı, burada Baca'nın kucağında kızının olmadığı görüldü. Jandarma kavgayı güçlükle sonlandırırken, görüntünün devamında ise karanlıktan dolayı taraflar ve babasının kucağında olduğunu iddia ettiği İkra bebek ise net bir şekilde görüntüye yansımadı.

'FREN YAPTIĞI İÇİN KAFASINI VURDUĞUNU KENDİSİ ANLATIYOR’

Olay sırasında İkra bebeğin annesinin kucağından merdivenlere düştüğünü söyleyen ve güvenlik görüntülerinin de bunu doğruladığını belirten Servet Ergin, şunları söyledi:

“Görüntüler var. Hanımına olayı anlatırken, çocuğun kafasını ani fren yaptığında vurduğunu kendisi beyan ediyor. Bunu biz biliyorduk, önceden de anlattık. Çocuğunun olayı bu şekilde olmuştur. Bize karşı yapılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir sürü tehdit mesajları alıyoruz. Ben Van doğumlu olabilirim ama terörist değilim.”

'ÇOCUĞUN VURULMASI, TORPİDO VURMASI DEĞİL'

Avukatıyla evinden çıkan Baca, kapı önündeki gazetecilerin kamera kayıtları ve çocuğunun yüzünü aracın torpidosuna vurduğu iddialarını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Şu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var. Şu mu torpido vurması. Adam korkuyor çünkü. Korkuyor, yanına kalmayacak. Görgü tanıkları var. Bunlar torpido vurması değil. Görüntüleri kaymakamlığa da attım. Çocuğun vurulması, torpido vurması değil. Hastaneyi, doktoru arayabilirler. Bunlar bile isteye kasıtlı yaptı."

Baca, bir gazetecinin "Bebekle içeri girerken görüntünüz var mı?" sorusu üzerine, "Görüntülerin hepsi bende var. Onları hepsini size teslim ederim." dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.

