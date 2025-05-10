1395 sporcu Kaçkar’da koşacak

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5 kıtada 47 ülkede düzenlenen, patika koşularının markası Ultra Trail Mont - Blanc World Series’in bir ayağı, Ayder Yaylası merkez olmak üzere Kaçkar Dağları’nda 26 - 28 Eylül arasındaki yapılacak. 3 etapta yapılacak yarışlara 6 kıta, 51 ülkeden şu ana kadar 1395 sporcu kayıt yaptırdı. Sporcu sayısının 2 binin üzerine çıkması beklenirken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yapılan hazırlıkları Hürriyet’e anlattı. Kaçkar Dağları’nın dağ, doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak markalaşması için 5 yıllık proje hazırlandığını kaydeden Baydaş, “Proje, Rize ve Doğu Karadeniz için önemli bir turizm adımı. Kaçkarlar, trekking, dağcılık, trail koşuları, dağ bisikleti, kış sporları ve heliski etkinlikleriyle öne çıkacak; sürdürülebilir turizm ve yerel katılımla macera ve dağ sporları merkezi haline gelecek. Böyle organizasyonlarla ışıldayan bir elması gün yüzüne çıkaracağız” dedi.

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