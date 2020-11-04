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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

139 okulda hasar

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
139 okulda hasar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir depreminde hasar gören okullarla ilgili açıklama yaptı.

2 bin 600 okuldan 139’unun duvarlarında çatlak olduğunu söyleyen Selçuk, “139 hafif sorunlu okul içinde Bayraklı’da tek bir okul bile yok. 139 okulla ilgili de sıva ve tamir gibi her türlü tedbir alınacak. Dünya Bankasından da 300 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi aldık. Depremle ilgili kullanılması koşuluyla 300 milyon dolar tamamen okul binalarımızın yenilenmesi için kullanılacak” dedi. Bu arada Aydın’da da Atatürk Devlet Hastanesi idari binası deprem riskinden kapatıldı.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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