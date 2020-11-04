139 okulda hasar

2 bin 600 okuldan 139’unun duvarlarında çatlak olduğunu söyleyen Selçuk, “139 hafif sorunlu okul içinde Bayraklı’da tek bir okul bile yok. 139 okulla ilgili de sıva ve tamir gibi her türlü tedbir alınacak. Dünya Bankasından da 300 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi aldık. Depremle ilgili kullanılması koşuluyla 300 milyon dolar tamamen okul binalarımızın yenilenmesi için kullanılacak” dedi. Bu arada Aydın’da da Atatürk Devlet Hastanesi idari binası deprem riskinden kapatıldı.