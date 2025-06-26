139 milyon TL'lik siber dolandırıcılık! 9 şüpheli gözaltına alındı

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Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

139 MİLYON TL TUTARINDA PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları belirlenen şüphelilerin, çeşitli casus yazılımlar aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 139 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

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Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale de el konuldu.