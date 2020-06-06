1377 yaşındaki çınara ziyaret

Sarıyer’deki Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi bahçesinde bulunan 1377 yaşındaki çınar ağacını ziyaret eden Vali Yerlikaya görüntülü bir mesaj yayınladı. Yerlikaya mesajında, “Bu anlamlı günde, İstanbul’daki en yaşlımızı ziyarete geldik. Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 yıl geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanı başında, 600 yıllık bir de komşusu var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel” dedi.