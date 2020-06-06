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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

1377 yaşındaki çınara ziyaret

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
1377 yaşındaki çınara ziyaret
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Dünya Çevre Günü”nde şehrin en yaşlısıyla buluştu.

Sarıyer’deki Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi bahçesinde bulunan 1377 yaşındaki çınar ağacını ziyaret eden Vali Yerlikaya görüntülü bir mesaj yayınladı. Yerlikaya mesajında, “Bu anlamlı günde, İstanbul’daki en yaşlımızı ziyarete geldik. Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 yıl geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanı başında, 600 yıllık bir de komşusu var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel” dedi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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