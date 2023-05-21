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137 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi

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#Kocaeli#İzmit#Göçmen
137 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 09:46

KOCAELİ ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 137 kaçak göçmen, Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

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Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne getirilen 137 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, tüm yasal işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edildi. Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na gelen Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

Bu sefer ile birlikte 2023 yılı içerisinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bin 771, yurt genelinde ise 12 bin 447 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine geri gönderildiği öğrenildi.(DHA)

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#Kocaeli#İzmit#Göçmen

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