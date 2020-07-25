1343. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 25 Temmuz Sayısal Loto sonucu sorgulama

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1343. hafta çekilişleri belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekiliş sonrası, 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. İşte, Sayısal Loto sonuçları ve haftanın şanslı rakamları.

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1343. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te gerçekleşti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca, 11.987.589,41 TL devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.