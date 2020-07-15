1340. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi - MPİ 5 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da heyecan sona erdi. Her hafta 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı oyunda, Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekilişin ardından, 15 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte, bu haftanın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

15 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1340. hafta çekilişleri saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nce tamamlandı. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte, 6 bilen çıkmayınca, 6.224.101,33 TL haftaya devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.