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134 yerli hava aracıyla ormanlara ‘çekirdek filo’

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#OGM#Orman Genel Müdürlüğü
134 yerli hava aracıyla ormanlara ‘çekirdek filo’
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Orman yangınları ile mücadele için Türkiye’nin yerli çekirdek yangın söndürme filosu kuruldu. Filoda 322 ton su taşıma kapasitesi olan rezerv güçler dahil 24 uçak, 100 helikopter bulunurken, 10 İHA da göreve hazır tutuluyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM), orman yangınlarına karşı yerli çekirdek filo kuruldu. OGM tam 31 hava aracı satın aldı. Hava araçları arasında biri yapım aşamasında olan 3 tane Skorsky helikopter de yer alıyor. Filoda 322 ton su taşıma kapasitesi olan rezerv güçler dahil toplam 100 helikopter, 24 yangın söndürme uçağı ve 10 İHA yangınla mücadelede kullanılıyor. Bu yıl (1 Ocak -1 Ağustos 2023) yangınla mücadele için 48 bin 606 ton su atıldı.

134 yerli hava aracıyla ormanlara ‘çekirdek filo’

25 BİN PERSONEL

Bu sene kara ekipleri de artırıldı. Belli ekipler olası bir yangın için ormanlık alanlara da konuşlandırıldı. 4 bin 800 kara aracı, 25 bin personel ile çalışmalar devam ediyor. Türkiye’de 1857 ayrı noktada orman parkı bulunuyor. Vatandaşlar burada piknik yapabiliyorlar. Yangın riski açısından kritik dönemlerde ise, izinli alanlara girişler yasaklanabiliyor.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#OGM#Orman Genel Müdürlüğü

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