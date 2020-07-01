Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Temmuz 2020 - MPİ 1336. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango idaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekilişle beraber Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar sorgulamalarda yer aldı. İşte, 1336. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

1 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1336. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:45'te tamamlandı. 1 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde bu hafta şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1.360.302,05 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.