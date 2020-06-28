1335. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı ikramiye 2 kişiye çıktı - MPİ 27 Haziran 2020 Sayısal Loto sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecan cumartesi akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekilişin ardından, Sayısal Loto sonuçları kamuoyuna paylaşıldı. Son çekilişinde Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. İşte, bu haftaki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1.360.302,05 TL ikramiye kazandı.

27 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1335. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te gerçekleşti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun 1334. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.117.339,54 TL devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.