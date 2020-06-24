1334. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 24 Haziran Sayısal Loto sonucu sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'daki Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. En fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto çekilişinde, geçen hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Gözler şimdi 24 Haziran 2020 Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

24 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1334. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:45'te başladı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun 1333. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1.486.935,40 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.