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Haber Giriş: 13.06.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

1331. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

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1331. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
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En çok tercih edilen şans oyunlarından Sayısal Loto'da 1331. hafta heyecanı gerdi kaldı. Kupon yapan ve şansını deneyen binlerce vatandaş, çekiliş sonucu araştırmalarına hız verdi. Sayısal Loto sonuçları, 13 Haziran 2020 tarihli çekiliş sonrası şans oyunu tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye bu haftaya devretti. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda 1331. hafta Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu kez kupon sorgulamaları başladı. İşte, 1331. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1331. çekilişinde kazandıran numaralar; 1 - 10 - 18 - 20 - 31 - 49

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1331. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

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