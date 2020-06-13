1331. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye bu haftaya devretti. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda 1331. hafta Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu kez kupon sorgulamaları başladı. İşte, 1331. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1331. çekilişinde kazandıran numaralar; 1 - 10 - 18 - 20 - 31 - 49

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