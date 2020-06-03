1328. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama 3 Haziran 2020

Cumartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda MPİ Genel Müdürlük binasında tamamlanan çekiliş sonrası 3 Haziran Sayısal Loto sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran şanslı 6 rakam belli oldu. İşte, 3 Haziran 2020 Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama.

3 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1328. hafta çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1327'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 403 bin 244 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 17 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 413 kişi 95 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 311 kişi 13 lira 15'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.