1325. Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok rağbet gören şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeye sahip olmuştu. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda 1325. hafta Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu kez de kupon sorgulamaları başladı. İşte, 1325. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto oyununun 1325. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;14-16-19-27-32-48

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.