1320. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 6 Mayıs Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Mayıs ayının ilk Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:45'te noter huzurunda yapılan kurayla tamamlandı. Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden dolduranlar, Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftaki son çekilişinde Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretmişti. Gözler şimdi 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, 1320. hafta Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ve 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları.

6 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası 6 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde haftanın ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NU SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1319'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 42 kişi 7 bin 68 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 725 kişi 82 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 356 kişi de 13 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 6 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.