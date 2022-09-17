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132 yıldır dinmeyen acı Ertuğrul şehitleri

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#Sultan 2. Abdülhamid#Japonya#Ertuğrul Fırkateyni
132 yıldır dinmeyen acı Ertuğrul şehitleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Sultan 2. Abdülhamid’in emriyle gittiği Japonya’dan dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul fırkateyninin 587 şehidi 132 yıl sonra İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde törenle anıldı.

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Törene Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada da katıldı. Ertuğrul fırkateyninin son derece hazin bir öyküsü var: Japon Prensi Komatsu Akihito 1887’de İstanbul’u ziyaret etmiş, Sultan 2. Abdülhamid de 1889’da donanmanın en güzel gemisi Ertuğrul’u iadei ziyaret için hediyelerle Japonya’ya yollamıştı. Geminin komutanı Mirliva Osman Paşa’ydı. Japon İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Ertuğrul heyeti, Japon limanlarında büyük coşkuyla karşılandı. Japon Deniz Kuvvetleri’nin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul, 15 Eylül 1890’da Yokahama Limanı’ndan yola çıktı, 18 Eylül’de kayalara çarparak parçalandı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu. Japon İmparatoru hayatta kalan denizcileri iki gemiyle İstanbul’a gönderdi. Kazada ölenlerin anısına da Kuşimoto’da bir anıt yapıldı.

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132 yıldır dinmeyen acı Ertuğrul şehitleri

Kenji Yamada, Önder Bakan, İbrahim Özdem Koçer

JAPONYA’DAN GELEN MİSAFİR

132 yıldır dinmeyen acı Ertuğrul şehitleri

Şehit denizciler için Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde yapılan anma törenine Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada ve Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan katıldı. Koçer’le denize şehitler için çelenk bırakan Yamada, “Bu hadise sadece bir gemi kazası değil, Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerinin temeli olmuştur” dedi.

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#Sultan 2. Abdülhamid#Japonya#Ertuğrul Fırkateyni

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