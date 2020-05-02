1319. hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama: 2 Mayıs Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere iki kez çekilişi gerçekleşen oyunda, 2 Mayıs 2020 Sayısal Loto şanslı rakamlar belli oldu. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 1 milyon 49 bin 666 lira ikramiye bir kişiye çıkmıştı. Gözler şimdi 1319. hafta Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, 1319. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

2 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1319. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 2 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.