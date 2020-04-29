29 Nisan 1318. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Nisan ayının son Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen 1318'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde haftanın şanslı numaraları ve ikramiye oranları belli oldu. 6 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu Sayısal Loto canlı çekilişinde, MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 1318. hafta heyecanının yaşandığı 29 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran rakamlar...

29 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 Nisan Sayısal Loto Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1317. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 2-14-25-31-42-49

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 29 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.