1308. hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: MPİ 25 Mart Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu... İşte şanslı rakamlar

Haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından noter huzurunda saat 21:45'te düzenlenen çekiliş sonrası, 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Sayısal Loto oyununda, Sayısal Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenlerin gözü haftanın şanslı rakamlarına çevrildi. İşte, 25 Mart Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve MPİ Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar....

25 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1308. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

CANLI SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 25 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.