1302. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları erişime açıldı - Milli Piyango 4 Mart 2020 Sayısal Loto sorgulama

Bin 302'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda saat 21:45'te başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranına çevrildi. Oyunun geçen haftaki son çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin TL'yi almaya hak kazanmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 4 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları ve vu hafta ikramiye kazandıran şanslı rakamlar.

4 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar 01 07 11 24 26 33 oldu.

Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.