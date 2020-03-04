1302. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları erişime açıldı - Milli Piyango 4 Mart 2020 Sayısal Loto sorgulama
4 Mart Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1302. hafta sonuçları MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Sayısal Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran rakamlar hangileri? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto hızlı sorgulama ekranı
Bin 302'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda saat 21:45'te başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranına çevrildi. Oyunun geçen haftaki son çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin TL'yi almaya hak kazanmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 4 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları ve vu hafta ikramiye kazandıran şanslı rakamlar.
4 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;
MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar 01 07 11 24 26 33 oldu.
Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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