1300 km uzaklıktan şifa eli

MUŞ’ta yaşayan 57 yaşındaki bir hasta, enfeksiyon ve böbreklerde taş bulgusu ile Muş Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurulan sistemdeki robot ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tzevat Tefik yaklaşık 1300 kilometre mesafede bulunan hastaya 5G internet bağlantısıyla müdahale ederek böbrek taşlarını kırmayı başardı. Operasyonda yapılan her hamle internet sayesinde, 48 milisaniye gibi bir sürede hastaya temas etti. Kullanılan robot sistem ise TÜBİTAK desteği ile geliştirilen yerli bir teknoloji. Ankara’da bulunan OSTİM Teknopark’ta üretilen ve İbni Sina adı verilen yerli robotun bir eli ameliyathanedeyken, diğer kısmı ise doktorun kontrolündeydi.

OPERASYON DÜNYADA İLK

Operasyonu İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tzevat Tefik yönetirken hastayı Muş Devlet Hastanesi’nden Op. Dr. Rıfat Burak Ergül operasyon için hazırladı. Operasyon sırasında lazer ile böbrek taşları ‘tozlaştırma’ yöntemi ile kırıldıktan sonra bir çeşit minik bir boru yardımıyla hastanın vücudundan çekildi.

Operasyon, aynı zamanda böbrek taşı tedavisinde RIRS (Retrograd Intrarenal Cerrahi) ile yapılan dünyanın ilk uzaktan ameliyatı oldu. Prof. Dr. Tzevat Tefik, “Taş cerrahisini düşünecek olursak bu operasyon dünyada bir ilk oldu. Bugün ameliyat ettiğimiz hastayla dün (önceki gün) telekonferans ile görüştüm. Operasyonda hiçbir gecikme hissetmedim. Gelecekte ülkeler arası yapmayı hedeflediğimiz işlemlerde birlikte olmayı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Tefik, yaptığı işlemi aynı zamanda Dijital Cerrahi Zirvesi’ndeki meslektaşlarına da izletti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise “Sağlık teknolojileri ve telecerrahi uygulamaları, kendilerini insanlığın hayatını kolaylaştırmaya adamış uzman hekimlerimizin elinde ülkemiz için önemli bir bilimsel adımdır” diye konuştu.