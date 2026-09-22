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130 milyon liralık zimmet iddiası: AcnTürk Sigorta soruşturmasında 23 gözaltı

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#Acntürk Sigorta Soruşturması#Mali Suçlar#İstanbul Emniyet
130 milyon liralık zimmet iddiası: AcnTürk Sigorta soruşturmasında 23 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 10:57

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, AcnTürk Sigorta'nın kuruluşunda sahte sermaye beyanıyla ruhsat alındığını ve 130 milyon liranın zimmete geçirildiğini belirledi. İstanbul dahil 15 ilde eş zamanlı basılan adreslerde 23 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda, AcnTürk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı, toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi.

130 milyon liralık zimmet iddiası: AcnTürk Sigorta soruşturmasında 23 gözaltı

Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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130 milyon liralık zimmet iddiası: AcnTürk Sigorta soruşturmasında 23 gözaltı

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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#Acntürk Sigorta Soruşturması#Mali Suçlar#İstanbul Emniyet

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