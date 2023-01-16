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13 yıllık özlemleri son buldu

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#Niğde#Çocuk#Hasret
13 yıllık özlemleri son buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

13 yıldır çocukları olmayan Hasan Hüseyin ile Zehra Arısoy çifti, hem koruyucu aile olarak hem de evlat edinerek bu hasretlerini bitirdi. Çocukların kendileri için çok değerli olduğunu belirten Zehra Arısoy, “Çocuk sahibi olmak benim hayalimdi. Hayatımıza can, bize nefes, evimize ışık oldular” diye konuştu.

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NİĞDE’de yaklaşık 13 yıldır evlat özlemi çeken Hasan Hüseyin (48) ve Zehra Arısoy (45) çifti, uzun yıllar uygulanan tedavi yöntemleri olumsuz sonuçlanınca evlat edinmek ve koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. 3 yıl önce 7 yaşındaki R.Y.Y. isimli kız çocuğuna koruyucu aile olan çift, ikinci yaptığı başvuruyla 5 aylık D.R.E. isimli kız çocuğunu evlat edindi. Koruyucu aile olma sürecini anlatan Hasan Hüseyin Arısoy, ilk başta tereddüt yaşadıklarını ancak daha sonra iyi ki bu kararı verdiklerini söyledi.

‘HERKES BU DUYGUYU TATSIN’

Hasan Hüseyin Arısoy, “Evlat edinme sırası beklerken koruyucu aile sırasına da yazıldık. 3 yıl önce koruyucu aile sıramız çıktı, kısa süre sonra da evlat edinme sıramız çıktı. Çocuklarımızdan mutluyuz. Herkes bu duyguyu tatsın” dedi.

Zehra Arısoy ise çocuklara çok düşkün olduğunu belirterek, “13 senelik evliyiz. Çocuk sahibi olmak benim hayalimdi. Ailelerimiz de çocuklarımıza çok düşkün. Çocuklar bizim için çok değerli. İlk annelik mutluluğunu koruyucusu olduğum büyük kızımla yaşadım. Liseden beri hep çocuklara yardım etmek istemiştim. İyi ki çocuklarımızı ailemize almışız. Hayatımıza can, bize nefes, evimize ışık oldular” diye konuştu.

 

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#Niğde#Çocuk#Hasret

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