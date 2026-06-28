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13 yıllık kayıp Nesim B. dosyası yeniden açıldı: Katilleri cezaevinde

Güncelleme Tarihi:

#Ağrı#Eleşkirt#İzmir
13 yıllık kayıp Nesim B. dosyası yeniden açıldı: Katilleri cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 07:00

2013 yılında Ağrı’da kaybolan Nesim B.’nin dosyasının yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Olayı aydınlatmak için 33 farklı kamera kaydı, 220 saatlik görüntü incelendi.

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.’ye ilişkin dosya yeniden açıldı. Yapılan çalışmalarda, 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.’nin Ağrı il merkezine götürülerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı.

BAŞKA SUÇLARDAN CEZASI ÇIKTI

Yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Haziran günü Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda S.K. ile M.K.Y., S.K., H.K., D.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden D.B. serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. ile M.K.Y. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden S.K.’nin de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K.Y. de cezaevine teslim edildi. 

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#Ağrı#Eleşkirt#İzmir

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