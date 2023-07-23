13 yıllık evlilikleri bitiyor

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, gazeteci Nagehan Alçı ile meslektaşı Rasim Ozan Kütahyalı 2010 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 10 yaşında olan ikiz çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı, evlendiği ilk günden itibaren baskın ve dediğim dedik bir kişiliğe sahipti. Sürekli eşini alttan alan Nagehan Alçı, yumuşak tutumu sayesinde evlilik birliğini sürdürmeye çalıştı. Çocuklar ve Nagehan Alçı’nın karar vermesi gereken tüm konular üzerinde söz hakkının sadece kendisinde olmasını isteyen Rasim Ozan Kütahyalı, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamaya başladı.

‘4 YILDIR AYRILAR’

Dilekçede, “Dört yıldır ayrı evlerde yaşayan tarafların evlilikleri fiilen bitmiştir. Müvekkilin bir ömür süreceğini düşünerek yaptığı evlilik birliği, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kusurlu davranışları nedeniyle bitmiştir. Bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsilini talep ediyoruz” denildi.

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Nagehan Alçı ayrıca mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.