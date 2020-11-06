13 yılda 80 kişiyi dolandırdı: Sonunda yakalandı

Ekipler, yaptıkları araştırmada, Çiftçi’nin Ümraniye’de gizlendiğine yönelik bir bilgi aldı. Önceki gün düzenlenen operasyonda, Ozan Çiftçi yakalanıp gözaltına alındı. Ozan Çiftci’nin dolandırıcılık olaylarını İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Aydın’da gerçekleştirdiği belirlenirken, yakın dönemde de internet üzerinden vurgunlarına devam ettiği anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ozan Çiftçi’nin internete sahte elektronik eşya satış ilanları koyduğu, sahte ilanlara ‘İndirimli satıyorum, acil satıyorum’ yazdığı, eşyayı almak isteyenlerden parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Ozan Çiftçi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.