13 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarını sürdürdüğü Irak’ın başkenti Bağdat’ta Başbakan Sudani ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğinin en önemli gündem maddesi olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanı Sayın Reşid ve ardından Sayın Başbakan Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan terör örgütü PKK’ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK’nın Irak’ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir” dedi.

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İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI

Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inandığını ifade ederek, “Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın Başbakan ile birlikte altına imza attığımız Ortak İşbirliği için Stratejik Çerçeve Anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Metinle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak Ortak Daimi Komiteler kurulmasına karar verdik. Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta akdedilen metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken, yeni iş birliği imkanlarını da beraberinde getirecektir. İmza altına aldığımız anlaşmaların hayata geçirilmesi için de gereken koordinasyonu sağlayacağız” dedi.

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“KALKINMA YOLU HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki ticarette Kalkınma Yolu projesinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Irak önde gelen ticaret ortaklarımızdandır. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Sayın Başbakanla bu çerçevede atılacak adımları ele aldık. Ticaretimizin önündeki suni engellerin ortadan kaldırılması noktasında yapılabilecekleri değerlendirdik. Kalkınma Yolu projesinin bu hedef bakımından hayati önemine değindik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk” ifadelerini kullandı.

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"ZİYARETİ, FİLİSTİN’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMININ YANSIMALARI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretini Filistin’de yaşananların gölgesi altında gerçekleştirdiğini, Gazze’de akan kanın durması için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bugünkü ziyaretimizi Filistin’de yaşanan insanlık dramının yansımaları altında gerçekleştiriyoruz. Gazze’de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Mevkidaşlarımla İsrail’in Filistin’de uyguladığı zulüm ve ihtilafın bölgemize etkilerini de ele aldık. Atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler, savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin’deki katliamı gölgelemektedir. Bu gerilimden Iraklı kardeşlerimiz de olumsuz etkilenmektedir. Buradan ilgili tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinin tekrar hatırlatmak istiyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması, bölge barışının anahtarıdır. Türkiye olarak bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardım göndererek Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da tüm imkanlarımızı Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için seferber edeceğiz.”