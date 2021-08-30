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Gündem
Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)-
Haber Giriş: 30.08.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

13 yıl hapisle aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

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13 yıl hapisle aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

Kayseri'de ‘dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Levent A. (44), polis ekiplerince rezidansta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘dolandırıcılık’ suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Levent A.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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