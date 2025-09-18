13 yıl aradan sonra ilk... Doğu Akdeniz’de Mısır’la ortak tatbikat

Haberin Devamı

Tatbikatın duyurusunu yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanıyor. Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek” açıklamasını yaptı.

SURİYE’DE 605 KM TÜNEL İMHA EDİLDİ

Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam ediliyor. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi. Suriye Harekât Alanlarındaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic’de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşıldı. Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 oldu. Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308’e ulaştı. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram (22.352 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSRAİL’E TEPKİ

İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekâtı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açtı. İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

YUNANİSTAN ORDU KOMUTANINDAN İSTANBUL’A ZİYARET

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde 18-19 Eylül tarihlerinde Yunanistan 1’inci Ordu Komutanı, 1’inci Ordu Komutanımızı İstanbul’da ziyaret etmektedir.

ENVANTERE GİREN SİSTEMLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yerli, millî ve modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatma, ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda son bir haftada; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile Yeni Nesil Fırtına Obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

TEKNOFEST’E DAVET

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen, TEKNOFEST İstanbul’daki stantlarımıza gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda, 15 Eylül’de başlayan; "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini " başvuruları 29 Eylül’e, “Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları ise 15 Ekim’e kadar yapılabilecektir.

SURİYE’DEKİ TSK UNSURLARININ DURUMU

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur.”

RUSYA’NIN S-400’LERİ GERİ İSTEDİĞİNE DAİR İDDİALAR

Bakanlık kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin, “S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

GKRY’NİN İSRAİL’DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TEDARİK ETMESİ

Bakanlık kaynakları, GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi: “GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY’nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada’daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır.”