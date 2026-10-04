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13 yerinden bıçaklanmıştı! Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

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#Antalya#Gazipaşa#Alanya
13 yerinden bıçaklanmıştı Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 21:17

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki gencin 13 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının baba ve 16 yaşındaki kızı tutuklandı. Şüpheli babanın ifadesinde evin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğu gencin "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını alınca çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kızın ise ifadesinde genci babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

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Olay, Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde isminin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu öğrenilen gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenilen Bayır'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

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CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ İÇİN "4 AYLIK KARIM" DEMİŞ

Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

 

  

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#Antalya#Gazipaşa#Alanya

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