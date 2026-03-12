×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki Zehra, 10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Babası öldürüp hobi bahçesine gömmüş

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Tepebaşı#Zehra Üzüm
13 yaşındaki Zehra, 10 gündür kayıp olarak aranıyordu Korkunç gerçek ortaya çıktı: Babası öldürüp hobi bahçesine gömmüş
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 15:29

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm’ün babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp, kırsal mahallede bir hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Abdulrazak Üzüm’ün ise kızını öldürdükten 2 gün sonra kendisini astığı belirtildi.

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart’ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

Gözden KaçmasınEşinin intihar ettiğini iddia etmişti Çiftin çocuklarının pedagog eşliğinde verdiği ifade kan dondurdu... ‘Eldiven takıp seni öldüreceğim’ demişEşinin intihar ettiğini iddia etmişti! Çiftin çocuklarının pedagog eşliğinde verdiği ifade kan dondurdu... ‘Eldiven takıp seni öldüreceğim’ demişHaberi görüntüle

2 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra’nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.

Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Aramalarda Zehra Üzüm’ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınMuğlada Nazire - Asım Kasap çiftinin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Gözaltı sayısı 6ya yükseldiMuğla'da Nazire - Asım Kasap çiftinin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Tepebaşı#Zehra Üzüm

BAKMADAN GEÇME!