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13 yaşındaki Yasin'in feci ölümü! Banyoda elektrik akımına kapıldı

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#Mardin#Kızıltepe#Elektrik Akımı
13 yaşındaki Yasinin feci ölümü Banyoda elektrik akımına kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:59

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan Yasin Kaymaz (13), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Küçük Boğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Yasin Kaymaz, elektrik akımına kapıldı.

Banyodan uzun süre çıkmayan Yasin’i merak eden ailesi, içeri girdiklerinde oğullarını yerde hareketsiz bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kaymaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yasin Kaymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Mardin#Kızıltepe#Elektrik Akımı

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