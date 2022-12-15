13 yaşındaki Yasin'in feci ölümü! Banyoda elektrik akımına kapıldı

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Küçük Boğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Yasin Kaymaz, elektrik akımına kapıldı.

Banyodan uzun süre çıkmayan Yasin’i merak eden ailesi, içeri girdiklerinde oğullarını yerde hareketsiz bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kaymaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yasin Kaymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.