×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki Sıla evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sıla Polat#Ordu#Altınordu
13 yaşındaki Sıla evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 13:50

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Sıla Polat (13), evde tabanca ile şakağından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 668’inci Sokak’taki Belediye Evleri’nin 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve babası evden ayrıldıktan sonra, tabanca ile oynayan Sıla Polat, kendini vurdu. Bir süre sonra eve gelen babası, kızını kanlar içerisinde yerde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, şakağına kurşun isabet eden Sıla Polat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polat’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

13 yaşındaki Sıla evinde ölü bulundu

Haberin Devamı

13 yaşındaki Sıla evinde ölü bulundu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla Polat#Ordu#Altınordu

BAKMADAN GEÇME!