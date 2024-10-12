13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası tokatladı! O anlar kamerada

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Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı. Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtildi.