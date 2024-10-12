×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası tokatladı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Tokat#Öğrenci
13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası tokatladı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 13:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi S.K. (13), sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı. Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtildi.

13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası tokatladı O anlar kamerada

13 yaşındaki öğrenciyi, arkadaşının babası tokatladı O anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Tokat#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!