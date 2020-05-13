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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya ceza

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13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya ceza
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DÜZCE’de polis, 13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya 2 bin 42 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi’nde devriye gezerken 81 AAB 72 plakalı hafif ticari aracın bir çocuk tarafından kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine aracı durduran ekipler, sürücüyü ve yanında olan babasını araçtan indirerek durumu trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı süren M.D.’nin 13 yaşında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler Yalçın D.’ye küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2 bin 42 lira cezai işlem uyguladı. Dakikalarca polislere dil döken baba cezadan kurtulamadı.

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