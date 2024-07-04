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13 yaşındaki Mert'in kahreden ölümü: Kelebek hastalığı onu hayattan kopardı

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#Kelebek Hastalığı#Mert Akbaba#Eskişehir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:59

Eskişehir'de halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' hastası Mert Akbaba (13) tedavi gördüğü üniversite hastanesinde hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de Bülent ve Sümeyra Akbaba çiftinin iki çocuğundan biri olan Mert Akbaba'ya, 3 yaşında nadir olarak görülen ve halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' (EB) teşhisi kondu. Ciltteki tabakaların birbirine bağlanmasını sağlayan proteinlerin eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle derinin son derece hassas, kolayca zarar görmesine yol açan genetik hastalık, Mert'in tüm yaşamını da olumsuz etkiledi.

13 yaşındaki Mertin kahreden ölümü: Kelebek hastalığı onu hayattan kopardı

Vücudunda oluşan açık yaralar nedeniyle çoğu zaman sargı bezleriyle gezen Mert Akbaba'nın, yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi de çok yavaşladığı belirlendi. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olan Mert Akbaba, durumunun kötüleşmesi üzerine 2 ay önce ailesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi süren Mert Akbaba, dün hayatını kaybetti.

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13 yaşındaki Mertin kahreden ölümü: Kelebek hastalığı onu hayattan kopardı

Akbaba için Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Camisi'nde de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akbaba ailesinin yakınlarının yanı sıra öğretmenleri ile arkadaşları katıldı. Mert Akbaba, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bilimsel verilere göre, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa', 1 milyon yeni doğanda 50 kişide görülüyor. Türkiye'de ise 2 bin kadar Epidermolysis Bullosa hastası olduğu belirtiliyor. 

13 yaşındaki Mertin kahreden ölümü: Kelebek hastalığı onu hayattan kopardı

13 yaşındaki Mertin kahreden ölümü: Kelebek hastalığı onu hayattan kopardı

 

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#Kelebek Hastalığı#Mert Akbaba#Eskişehir

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