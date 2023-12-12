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13 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadaki yorum yüzünden bıçaklamış

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#Konya#Kavga#Konya Haberleri
13 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadaki yorum yüzünden bıçaklamış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 13:15

Konya'da parkta A.M.Ö. adlı kız çocuğunu (13) bıçaklayan N.N. (16) adı kız, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. N.N.'nin ilk ifadesinde, aralarındaki kavganın sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleşmeden çıktığını söylediği öğrenildi.

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Olay, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.M.Ö., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada N.N. ve arkadaşı F.S.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.N., A.M.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.M.Ö., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi. Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.M.Ö.'nün tedavisi sürüyor.

13 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadaki yorum yüzünden bıçaklamış

Polis, olayın ardından kaçan N.N.ve beraberindeki F.S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden F.S.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.N.'nin ilk ifadesinde sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleştikleri için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.N. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

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#Konya#Kavga#Konya Haberleri

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