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13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu

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#Nazlı Terzi#Ordu#Ünye
13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:08

Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Nazlı Terzi, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

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Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi Nazlı Terzi, sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi'nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.

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#Nazlı Terzi#Ordu#Ünye

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