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13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:21

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

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Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

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Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet

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