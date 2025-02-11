13 yaşındaki kız çocuğu ölü, babası bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu

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Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

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Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.