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13 yaşındaki kayıp kız bulundu

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#Hatay #Kayıp#İskenderun
13 yaşındaki kayıp kız bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 15:33

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan A.F. (13) adlı kız çocuğu bir evde bulundu. 9 ayrı suç kaydı bulunan ev sahibi S.C.G. (21) gözaltına alındı.

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Hatay'da 23 Ekim'de okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.F.'nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, bir televizyon programına katılarak da yardım istedi. Polis ekipleri, A.F.'nin Numune Mahallesi'ndeki S.C.G.'nin evinde olduğunu tespit etti. Adrese giden ekipler, A.F.'yi alarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti. 'Kasten yaralama', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu S.C.G., gözaltına alındı. Ayrıca S.C.G.'nin evli olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu belirlendi.

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#Hatay#Kayıp#İskenderun

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