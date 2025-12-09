×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Arazı Kavgası#Cinayet
13 yaşındaki kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 12:28

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Ayhan Bulut (24), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Mehmet Bulut'u (13) pompalı tüfekle öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Ağveren Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ayhan Bulut, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

13 yaşındaki kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü

Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut’a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Arazı Kavgası#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!