×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki Hürkan'ı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Hürkan Samet Durmaz#Kayseri#Cinayet
13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 15:23

Kayseri'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) öldüren T.Ş. (13) ifadesinde, olayın 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma nedeniyle yaşandığını söyledi.

Haberin Devamı

Olay, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş., tartışmaya başladı.

13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Hürkan Samet Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası T.Ş. tutuklandı, Ş.K. (13) adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

Haberin Devamı

'HİÇBİR ŞEY PLANLI DEĞİLDİ

DHA'nın ulaştığı ifadesinde T.Ş., 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı olduğunu belirterek, "Samet, benim bıçağımın ticaretinin yapıldığını ve bu bıçağı kendisine vermemi söyledi. Ben de bunu satıp, para kazanmak istemiştim.

13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

Sürekli beni bıçağı kendisine vermem konusunda tehdit etti. Ben de ortak arkadaşımız Ş.K.'den aramızı yapıp artık beni tehdit etmemesini söyledim. 'Çok sorun yaratıyor' dedim. Birlikte inşaata çağırdık. O sırada benden yine bıçağımı almak istedi. Taş atmaya başladı. Ben de kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Hiçbir şey planlı değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

Ş.K. ise ifadesinde, "İnşaatın yakınından geçerken 'Yardım edin' diye bir çığlık sesi geliyordu. Koşarak eve gittim ve durumu babama anlattım" dedi.

13 yaşındaki Hürkanı öldüren arkadaşı, cinayetin nedenini anlattı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürkan Samet Durmaz#Kayseri#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!