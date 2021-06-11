13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters şeride girdi, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli motosikletle refüje çarpınca yakalandı. Sürücü Ş.B.’nin yapılan sorgusunda 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"ADINI BİLMİYORUM"

Olay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.



Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.

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