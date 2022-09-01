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13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

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#Çorum #Dolandırıcılık#Altın
13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 17:43

Çorum'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

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Çorum'da, E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı.

Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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#Çorum #Dolandırıcılık#Altın

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